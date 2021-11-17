سعود الطبية: شمس الشتاء تسبب السرطان والنمش

جدة ـ نجود النهدي

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء لفترات طويلة، مبينة أضرارها على الجسم. وأوضحت المدينة على لسان استشاري طب الأسرة الدكتور أكرم الحازمي، أن التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء يجعلنا أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية والتي تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة وأبرزها الحروق، والتي تسبب احمرار وتهيج الجلد والشعور بالحكة في بعض الأحيان. وأضاف الحازمي أن من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس: جفاف الجلد؛ حيث يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات، بالإضافة إلى ظهور النمش بالوجه وأيضًا الإصابة بسرطان الجلد كذلك الإضرار بالعيون.

وأشار إلى أن ذلك لا يعني عدم التعرض لأشعة الشمس؛ فهناك العديد من الفوائد؛ فهو يساعد على الحصول على فيتامين “د”، ويحسّن من الحالة المزاجية، ويساعد على تقليل إنتاج الميلاتونين في الجسم، لافتاً إلى أن أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس في الصباح هو المشي في منطقة مفتوحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الساعة 10 صباحًا. وأبان أنه لا بد من الالتزام ببعض التعليمات، منها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة، وتناول كميات مناسبة من المياه والسوائل، والمواظبة على تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين “أ”؛ وارتداء ملابس فاتحة اللون، والحرص على عدم القيام بأي مجهود بدني في الأماكن المعرضة للشمس، أيضًا الاستحمام بشكل دوري لترطيب الجسم.