الإقتصاد

“التجارة” تُشهِّر بمنشأة أغذية خالفت شروط وضوابط التخفيضات

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1443 هـ      16 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الأغذية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المدير المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفَّرَت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وحثت “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ،أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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