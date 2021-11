تشافي يريد التعاقد مع “نجم وسط” ليفربول

يخطط مدرب فريق برشلونة الإسباني الجديد تشافي هيرنانديز إلى استقطاب أحد نجوم فريق ليفربول في ميركاتو الصيف المقبل.



وذكرت يومية “سبورت” الكاتالونية أن تشافي حدد اسم تياغو ألكانتارا ليكون تعزيزًا لخط وسط برشلونة الذي يشهد تدنيًا بالفترة الحالية.



ويميل برشلونة إلى استعادة نجومه السابقين من أجل كسب الفريق الخبرات اللازمة وإعادة النادي إلى سابق عهده.



تعاقد البارسا بالفعل مع تشافي ليكون مدربًا للفريق، كما استعاد نجمه السابق داني ألفيس قبل أيام، والآن حان الدور على ألكانتارا.

ويعتد ألكانتارا أبرز خريجي أكاديمية برشلونة الشهيرة “لاماسيا” وقد لعب للفريق الأول بين عامي 2011 و2013 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ.



وبدأ المدرب تشافي الاتصال بألكانتارا في الأيام الأخيرة لمعرفة رأيه في العودة ومساعدة برشلونة، لكن لم يفتضح كواليس المكالمة بعد.

لعب تشافي وتياغو ألكانتارا معًا في خط وسط برشلونة من قبل ويتمتعان بعلاقة صداقة قوية بحسب وسائ الإعلام الإسبانية.

🗣[@pedrogva6 ] | Xavi wants Thiago Alcântara back to Barcelona and the player will be happy to return. #FCBlive pic.twitter.com/sLlvGABsIT

— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2021