مجموعة العبير الطبية تحتفي بالالتزام الاجتماعي الداعم للوقاية المبكرة من الأمراض

جدة : البلاد

شاركت مجموعة العبير الطبية، وهي مجموعة رعاية صحية عالمية تضم أكثر من 50 منشأة للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، بشهر التوعية السنوي حول الوقاية من سرطان الثدي، والذي يتم الاحتفال به دوليًا في شهر أكتوبر من كل عام.

وتسعي مجموعة العبير إلى التأثير إيجابياً على المجتمع السعودي، من خلال تقديم خدماتها بإخلاص إلى أكتر من 4 ملايين مريض سنوياً. تطبق مجموعة العبير الطبية أهدافها، وخططها وكذلك ممارساتها التجارية باستمرار بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 باستمرار، وذلك من خلال تطبيق الالتزام الاجتماعي كأحد القيم الأساسية للمجموعة، إلى جانب الالتزام بالتميز والتنوع والعمل الجماعي والنزاهة والعطف، وتحقيق التعاون والمشاركة في المجتمع السعودي ككل.

بالإضافة إلى ذلك، تضع خطة الرعاية الصحية للمملكة الخاصة برؤية 2030 أربعة أهداف مباشرة لتحقيق التغيير التحويلي لقطاع الرعاية الصحية وهو قطاع غاية في الأهمية حيث يتضمن ذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفعاليتها، بالإضافة إلى دعم الوقاية من المخاطر الصحية، وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية.

وبينما تسعى مجموعة العبير الطبية بقوة لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة والحرص على الالتزام بها، فقد ركزت على دعم الوقاية من المخاطر الصحية في المجتمع.

وباعتبارها مجموعة تهتم بصحة مجتمعها البدنية والنفسية، فقد أطلقت المجموعة الطبية أنشطتها طوال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى بإقامة العديد من ورش العمل التعليمية والتفاعلية حول التوعية بمخاطر سرطان الثدي في مدينة جدة، تحت شعار “معاً للقضاء على سرطان الثدي لمحاربة سرطان الثدي”. بدأت الفعاليات في وقت واحد تمكنت مجموعة العبير من المشاركة في ثلاث مواقع رئيسية موجهة لصحة المرأة: وهي جامعة عفت، والكلية التقنية العالمية للبنات، ومدرسة أكاديمية عالم جدة؛ حيث أكدّت وناشدت بهدفها الأساسي الذي يتمثل في زيادة الوعي بسرطان الثدي وضرورة الفحص المبكر وتثقيف الحضور بالإجراءات الوقائية والمفاهيم الخاطئة الشائعة وكذلك طرق الفحص المتبعة للوقاية من سرطان الثدي والقضاء عليه نهائيًا.

وصرحت اقتباسا لما قالته مديرة قسم التمريض، أنجلين عبد السلام، التي قدمت ورشة العمل في أكاديمية عالم جدة، “ما سأعلمكم إياه اليوم سيشجعكن وربما يلهمكن ويلهم أماً أوابنة وأي أنثى في حياتكن على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.” بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدكتورة أمل فرحات، التي ترأست ورشة العمل الافتراضية للكلية التقنية العالمية للبنات أن “أغلبية النساء اللواتي أتين إلى عياداتنا واللواتي تم تشخيصهن بالإصابة بسرطان الثدي، قد أجرين فحصًا ذاتيًا لأنفسهن أولاً. حيث لاحظن تغيرًا غير طبيعي، سواء أكان ذلك نتوءًا أو تغيرًا في اللون والملمس، والذي تم التحقق منه لاحقًا باستخدام الموجات فوق الصوتية والتصوير الإشعاعي للثدي، مؤكدا أنه كتلة سرطانية.”

تسعى مجموعة العبير والموظفين فيها، من خلال تضافر الجهود، على استمرار الحفاظ على مجتمعاتهم كأماكن صحية للعيش فيها والعمل بداخلها، وذلك على المستوى المحلي والعالمي. تم تسجيل مجموعة العبير في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عام 2017، من خلال تشكيل أكبر لوحة فسيفساء بشرية في العالم، والترويج بشكل استثنائي للشعار الشهير “اليوم العالمي لمرض السكري”. كما تُعيد مجموعة العبير تأكيدها على استعدادها لمشاركة خبراتها لتعزيز الوعي بالمرض في اليوم العالمي للسكري مع سعيها للمشاركة بقوة في الأعمال الخيرية الاستراتيجية وتعزيز التعاون المجتمعي ودعم البيئة المتنوعة. يسلط هذا التقليد السنوي الضوء على هذه المبادرة (يوم مرض السكري)، ويعتبر بمثابة تذكير بالسعي من أجل الحصول على صحة أفضل.

تفخر مجموعة العبير بتقديمها رعاية صحية عالية الجودة لقليلي الدخل والمحتاجين، والمشاركة في مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والبحوث، ودعم المبادرات الصحية للمجتمع.

تعتبر مجموعة العبير الطبية أحد رواد مقدمي خدمة الرعاية الصحية في المملكة، حيث توفر العديد من أقسام الرعاية الصحية إلى جانب خدمات التشخيص والدعم في جميع أفرعها حول المملكة؛ في جدة والرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

على مدار الـ 22 عامًا الماضية، لعبت مجموعة العبير الطبية دورًا مؤثرًا في المجتمعات في جميع أنحاء العالم ولا بد أن تصل إلى أعلى المستويات من خلال خطط التوسع المستقبلية.