أسامة كمال يزور جناح تِك اكس في Cairo ICT

البلاد : متابعات

زار الإعلامي أسامة كمال، رئيس معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT جناح TECHx Media بالمعرض، حيث هنأ بصدور مجلة TECHx Africa معرباً عن تمنياته بالتوفيق للمجلة ولأسرة التحرير.

وكان في استقباله توفيق فالياكاث، تي بي شرف الدين، عدنان بن عبدالله، عبدالرحمن الهمامي، كريستوفر ديفيد، أشرف جابر، وعدد من فريق عمل تكس اكس في جمهورية مصر العربية.

وأعرب توفيق فالياكاث عن تقديره العميق للدور الكبير الذي يلعبه معرض Cairo ICT في إثراء حركة المنطقة باتجاه التقدم من خلال إتاحة الفرصة للتواصل والنقاش الفعال وطرح المبادرات وكذلك توفير المناخ المثالي للتعاون وإنجاز الإعمال.

كما تقدم بالتهنئة لأسامة كمال بمناسبة اليوبيل الفضي للمعرض.

جدير بالذكر أن TECHx Africa شاركت في Cairo ICT بصفتها الراعي الإعلامي للمعرض والمؤتمر.