الرياضة انطلاق منافسات “سلسلة بطولات أرامكو للفرق”على ملعب رويال غرينز

جدة- البلاد

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات سلسلة “بطولات أرامكو للفرق” ثاني بطولات موسم نجمات الرياضة والمقدمة من “صندوق الاستثمارات العامة” وتستمر حتى الـ 12 من نوفمبر الجاري ، بمشاركة مجموعة من نخبة لاعبات العالم المحترفات جنباً إلى جنب مع مجموعة من الهواة في فرق مختلفة، وذلك بنادي وملعب الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويقتضي نظام “سلسلة بطولات أرامكو للفرق “تحديد 36 لاعبة كقائدات للفرق، وسيضم كل فريق 3 لاعبات محترفات من الجولة الأوروبية لجولف السيدات جمعوا من خلال نظام انتقاء فريد، حيث تختار القائدة لاعبة واحدة وتُختار الأخرى بشكل عشوائي، فيما يكون اللاعب الرابع من الهواة.

الجدير بالذكر يُمكن للجمهور الحضور “مجانًا “لمشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في الجولف والاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة https://aramcoteamseries.com/ar-sa/jeddah/ .