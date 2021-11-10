أمين جدة يوقع عقد تخفيض منسوب المياه السطحية لـ أحياء الريان والكوثر

جدة : البلاد

وقع معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الـ 4 والتي تخدم أحياء (الريان – الكوثر)، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 370.129 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وسيسهم مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية لـ أحياء شرق جدة في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة.

وتعمل أمانة جدة حاليا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليون و 451 ألف ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) – مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار – مشروع طريق الحرمين بحي النخيل – مشروع حي التيسير – مشروع حي الأصالة – بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).