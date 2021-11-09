الرياضة

عقد تشافي “يورّط” برشلونة مع رابطة الليغا

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ربيع الآخر / 1443 هـ       9 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
عقد تشافي مع برشلونة

ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء أن رابطة الدوري الإسباني ستفتح تحقيقًا حيال عقد المدرب تشافي هيرنانديز مع فريقه الجديد برشلونة.


وأوضحت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن عقد تشافي مع برشلونة خرق قاعدة أساسية فرضتها الرابطة على البارسا مع بداية الموسم.


تتلخص القاعدة في عدم إبرام أي صفقة بمبلغ يتجاوز 5 ملايين يورو، كإجراء تأديبي بسبب تجاوزات النادي المالية في الأعوام السابقة.


لكن مصادر مقربة من برشلونة قالت بأن النادي دفع 5 ملايين يورو كبند جزائي للتعاقد مع تشافي هيرنانديز من نادي السد القطري.


ما يعني أن النادي الكاتالوني معرّض لعقوبات جديدة من الرابطة، حال ثبوت صحة دفعة 5 ملايين إلى نادي السد.

 

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