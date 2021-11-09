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الجبير يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1443 هـ       9 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج السيناتور أوليفييه كاديك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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