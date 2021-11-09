الجبير يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية

الرياض : البلاد

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج السيناتور أوليفييه كاديك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.