“أدبي الجوف” ينظم محاضرة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة

البلاد : متابعات

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي محاضرة بعنوان “ذكرى البيعة السابعة… ولاء ونماء”، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، مساء يوم الاثنين 8/11/2021م، في مسرح المركز الثقافي بسكاكا.

وقدم المستشار التعليمي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم عرضاً عن سيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذكر صفحات من هذه السيرة العظيمة، كاهتمامه بالثقافة والتاريخ، والإنجازات التي تحققت في عهده الزاهر على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار السالم إلى ما أبداه الشعب السعودي من ولاء وانتماء تجاه قائدهم خادم الحرمين الشريفين، والاحتفاء بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال إن الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد تجلت فيه أبرز السمات والخصائص القيادية، وصاحب رؤية ودائماً يستشرف المستقبل وهو قائد استراتيجي، وانعكس ذلك على قيادته للمملكة، وأيضا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، لافتاً إلى أن الإنسان السعودي حاضر دائماً في قمة أولوياته.

وفي مداخلات حضور المحاضرة التي أدارها الإعلامي أحمد الشمري أشاروا إلى مشاعر الحب والافتخار بقائد مسيرتنا، وبما تحقق في عهده الزاهر من رخاء وتقدم في المجالات كافة.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج النادي للاحتفاء بالمناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا.