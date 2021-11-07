الرياضة أخضر الكاراتيه يصل دبي للمشاركة في كأس العالم

الدمام-حمودالزهراني

وصلت اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه إلى مدينة دبي، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي تستضيفها مدينة دبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وقد أعلن المدير الفني للمنتخب بقيادة المدرب منير أفقير، قائمة اللاعبين وهم : فهد الخثعمي، طارق حامدي، بدر العتيبي، فرج الناشري، عمر العازمي، ماجد الخليفة، علي برناوي، مسفر الأسمري، بالإضافة إلى اللاعبة منال الزيد.

وقد أنهى “أخضر الكاراتيه” المرحلة الأولى، التي أقيمت في مدينة الرياض، واستمرت لمدة 20 يومًا، أجرى من خلالها تمارين وتدريبات خاصة، وحظيت بمتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، الذي حرص قبل سفر البعثة على الاجتماع مع كافة الأعضاء، للشد من أزرهم وتشريف الوطن خير تشريف.