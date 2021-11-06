الرياضة

فيديو: أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو النارية (3-3)

محمد ابو الوفاaccess_time1 / ربيع الآخر / 1443 هـ       6 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف برشلونة وسيلتا فيغو

وقع برشلونة في فخ التعادل 3-3 في ميدان سيلتا فيغو السبت لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وظل برشلونة من دون أي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية في المسابقة، بواقع هزيمتين وتعادلين.


أنهى النادي الكاتالوني الشوط الأول متقدمًا 3-0 بفضل أهداف أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي.

 


لكن سيلتا فيغو انتفض بالشوط الثاني وافتتح إياغو أسباس التسجيل في الدقيقة 52، ثم أضاف نوليتو الثاني بالدقيقة 74.


وعاد القائد إياغو أسباس ليسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة بعد التسعين ليخطف نقطة ثمينة من أمام البارسا.

 

وبقى برشلونة في المركز الـ7 على اللائحة برصيد 19 نقطة، بينما رفع سيلتا فيغو نقاطه إلى 11 في الترتيب الـ15.

 

 

 

 

 

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