فيديو: أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو النارية (3-3)

وقع برشلونة في فخ التعادل 3-3 في ميدان سيلتا فيغو السبت لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظل برشلونة من دون أي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية في المسابقة، بواقع هزيمتين وتعادلين.



أنهى النادي الكاتالوني الشوط الأول متقدمًا 3-0 بفضل أهداف أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي.

Busquets with a perfectly placed finish 👏 Xavi already turning things around 😉 pic.twitter.com/kFvyodzfy4 — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

Beautiful team goal by Barca finished off by Memphis Depay 😍 pic.twitter.com/jqQ8fY4BZF — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021



لكن سيلتا فيغو انتفض بالشوط الثاني وافتتح إياغو أسباس التسجيل في الدقيقة 52، ثم أضاف نوليتو الثاني بالدقيقة 74.



وعاد القائد إياغو أسباس ليسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة بعد التسعين ليخطف نقطة ثمينة من أمام البارسا.

وبقى برشلونة في المركز الـ7 على اللائحة برصيد 19 نقطة، بينما رفع سيلتا فيغو نقاطه إلى 11 في الترتيب الـ15.