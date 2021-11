فيديو: أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو النارية (3-3)

وقع برشلونة في فخ التعادل 3-3 في ميدان سيلتا فيغو السبت لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظل برشلونة من دون أي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية في المسابقة، بواقع هزيمتين وتعادلين.



أنهى النادي الكاتالوني الشوط الأول متقدمًا 3-0 بفضل أهداف أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي.

