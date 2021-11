ميسي: أريد العودة إلى برشلونة!

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه يتمنى العودة إلى فريقه السابق برشلونة، خلال مقابلة مع يومية “سبورت” الإسبانية.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي 2020 بالمجان، بعد أن أمضى في صفوف برشلونة 21 عامًا.

لم يستطع ميسي تقديم المستويات المطلوبة مع الباريسي، وفشل في هز الشباك خلال 12 جولة من الدوري الفرنسي.

وقال النجم المتوج بـ6 كرات ذهبية: “لطالما قلت إنني أحب برشلونة وأريد أن أساعد الفريق في أحد الأيام”.

يضيف: “أريد العودة ومساعدة الفريق حتّى إن كنت السكرتير الفني، يجب أن يواصل برشلونة إنه أفضل أندية العالم”.

يختتم: “لا أعلم إذا ما كنت سألعب لبرشلونة بعد انتهاء عقدي مع باريس، لكن المؤكد أنني سأعود للعيش في المدينة”.

🗣️ Lionel Messi: “I hope to return to Barcelona one day in order to help the club in the things that I might add.” pic.twitter.com/44q5rm8mGr

— infosfcb  (@infosfcb) November 1, 2021