جارديم مطلوب في الدوري الإنجليزي

أصبح المدرب البرتغالي لنادي الهلال ليوناردو جارديم على لائحة المرشحين لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

طبقًا لوسائل إعلام فإن جارديم دخل دائرة الترشيحات بفضل خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وبالتحديد مع موناكو الفرنسي.

وحصد جارديم لقب الدوري الفرنسي 2017 مع موناكو ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بمانشستر سيتي.

وفي الموسم الحالي وصل مع نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا إثر إطاحته بالغريم التقليدي النصر بهدفين لواحد.

جارديم تولى تدريب الهلال طليعة الموسم الجاري ووقّع معه عقدًا لمدة موسم واحد فقط، ينتهي في صيف 2022.

في مسابقة الدوري السعودي قاد جارديم الزعيم في 8 مقابلات، انتصر ي 4 وتعادل في مثلهم ولم يمنى بأي هزائم.

Leonardo Jardim in the running to take over as Newcastle manager https://t.co/VE930Z2l0c

— Score90 (@Tweet_Score90) October 31, 2021