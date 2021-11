بعد إقالته.. ماذا قدّم نونو سانتو مع توتنهام؟

أقال توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الاثنين في بيان رسمي، مدربه نونو سانتو لسوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال النادي في البيان: “نود أن نشكر المدرب نونو سانتو وطاقمه ونتمنى لهم النجاح، يؤسفنا اتخاذ هذا القرار”.

وبدأ المدرب البرتغالي (47 عامًا) مسيرته مع السبيرز طليعة الموسم الجاري قادمًا من نادي وولفرهامبتون واندررز.

لكن سرعان ما انتهت رحلة نونو سانتو بعد سلسلة إخفاقات متتالية على مستوى الدوري الإنجليزي والمؤتمر الأوروبي.

يحتل توتنهام هوتسبير حاليًا الترتيب الـ8 في لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.

القشة التي قضمت ظهر البعير كانت مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها توتنهام في ميدانه السبت أمام مانشستر يونايتد 3-0.

Out of this world 🚀#MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/SDpdo72iXl

— Manchester United (@ManUtd) October 30, 2021