باريس يدرس “فسخ” عقد سيرخيو راموس

يدرس نادي باريس سان جيرمان فسخ عقد لاعبها الإسباني سيرخيو راموس بحسب إفادة من يومية “لو باريزيان” الفرنسية.

ولم يظهر راموس (35 عامًا) في أي مباراة مع النادي منذ التحاقه طليعة الموسم الجاري قادمًا من ريال مدريد في صفقة مجانية.

وأدت الإصابات المتكررة إلى تأخر ظهور راموس الأول مع باريس حتّى الآن، بعد انقضاء 12 جولة من الدوري الفرنسي.

يعاني اللاعب من إصابة قوية في الركبة تعرض لها مع ريال مدريد في شهر مايو الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

Ramos hasn’t played a single minute of football since May 🚑

PSG have had enough. They’ve admitted the transfer was a mistake – there’s a big chance Ramos never plays for the club… 😢https://t.co/BrBReG4qVq

— SPORTbible (@sportbible) November 1, 2021