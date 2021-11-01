الرياضة

باريس يدرس “فسخ” عقد سيرخيو راموس

محمد ابو الوفاaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       1 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
سيرخيو راموس

يدرس نادي باريس سان جيرمان فسخ عقد لاعبها الإسباني سيرخيو راموس بحسب إفادة من يومية “لو باريزيان” الفرنسية.

 

ولم يظهر راموس (35 عامًا) في أي مباراة مع النادي منذ التحاقه طليعة الموسم الجاري قادمًا من ريال مدريد في صفقة مجانية.

 

وأدت الإصابات المتكررة إلى تأخر ظهور راموس الأول مع باريس حتّى الآن، بعد انقضاء 12 جولة من الدوري الفرنسي.

 

يعاني اللاعب من إصابة قوية في الركبة تعرض لها مع ريال مدريد في شهر مايو الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

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