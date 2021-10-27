افتتاح معرض الاسترخاء ليزي بوي في جدة

جدة : البلاد

افتتح (الخميس) الماضي 21/10/2021 المعرض العالمي الثاني لكراسي الاسترخاء “ليزي بوي” في مدينة جـــــدة ، برعاية المهندس عبدالسلام بن مزروع المزروع، رئيس مجلس الإدارة لشركة ركن السرير، الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات ليزي بوي في المملكة والبحرين.

ويضم المعرض تشكيلة فريدة من نوعها تتجاوز أكثر من خمسون منتجاً وموديل من كراسي وأرائك استرخاء تعرض منفردة أو ضمن مجموعات متنوعة تناسب جميع الاذواق وتحاكي احتياجات العملاء ِمن َمن يبحثون عن الراحة والإسترخاء في بيوتهم . وذلك ضمن استراتيجية تطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمستهلكين في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

يُشار إلى أن شركة ليزي بوي للإثاث تأسست في عام 1927 من قِبل الأخوين إدوارد وإدوين جيه , حيث قررا الاستثمار في تجارة الأثاث من مدينة مونرو بولاية ميشيغان مرتكزين على تصميم كرسي فريد من نوعة و أطلقوا عليه “طريقة الطبيعة للاسترخاء”..

اليوم تعد “ليزي بوي” هي الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الكراسي القابلة للإمالة، وواحدة من أكبر منتجي الأرائك المنجدة والمقاعد الطويلة و كراسي الاسترخاء. ومن أهم ما يُميز كراسي الاسترخاء ليزي بوي، هي مواد التصنيع والتنجيد، حيث أنها تُصنع من أقمشة مضادة للبقع ويصل عمرها الافتراضي حتى عشرون عام! أما الخشب المستخدم في الهيكل الأساسي فهو خشب طبيعي ذو جودة ومواصفات عالمية. علماً بأن ليزي بوي تأكد ثقتها العالية بمنح عملائها ضمان عشر سنوات على منتجاتها لكي يشعر العميل بنفس الثقة دون أي قلق .

وتتميز كراسي ليزي بوي بأربع أوضاع مختلفة الارتفاع، أما ظهر الكراسي مُتحرك وقابل للقفل حتى يُسّهل عملية النقل وتوفير مساحة أكبر أثناء التنقل. ومن أبرز ما تتميز به كراسي ليزي بوي تقنية انعدام الجاذبية وهو ما يكون فيه وضعية الظهر والضغط على العمود الفقري يساوي “صفر”.

ومن الجدير بالذكر أن كراسي ليزي بوي تربعت على عرش مفهوم الراحة والاسترخاء والفخامة والترف عبر منتجاتها ذات الجودة العالمية والتي من خلالها حازت على ثقة عملائها من مختلف أنحاء العالم منذ أعوام عديدة.

وتُعد شركة ركن السرير، الوكيل الحصري والوحيد لمنتجات ليزي بوي في المملكة والبحرين، و من أكبر شركات التجزئة في الأثاث في الخليج، كما أنها الوكيل الحصري للكثير من العلامات التجارية مثل تمبور للمراتب العالمية و مطابخ نولتي الألمانية و كراسي المساج أوسيم العالمية و العديد من المنتجات التي تُعّد الأولى عالميًا.