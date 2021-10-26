وزير السياحة: 50مليون سائح مستهدف ورفع تنافسية المملكة

الرياض – البلاد

تتوقع المملكة جذب 50 مليون سائح العام القادم ، في ظل الانطلاقة القوية للقطاع والعودة إلى التسويق محليا وعالميا للوجهات السياحية السياحية.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، لتلفزيون “بلومبرغ” على هامش منتدى السعودية الخضراء “بدأنا بالفعل رحلة التعافي وسوف تستمر حتى 2023 و2024”.

وأعلنت وزارة السياحة عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من أغسطس الماضي ، ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخولها دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وأضاف الخطيب أن قطاع السياحة في مساره ليشكل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الجاري، مقارنة بـ 3.5% في 2019 ، ونعيش في بيئة تنافسية كبيرة إقليميا وعالميا، لذلك سنواصل الإصلاحات ولن نوقفها أبدا.

ويستهدف القطاع السياحي رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030. ووفق مؤشرات الأداء لمستهدفات عام 2030، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتواصل الوزارة برامج للجذب السياحي، وعكفت على تنشيط الاستثمار السياحي وتفعيل دور القطاع الخاص، كما تتواجد الهيئة السعودية للسياحة في المعارض السياحية المحلية والدولية واعتنت بتسويق الوجهات والمواقع والمسارات والمنتجات والباقات السياحية داخلياً وخارجياً.