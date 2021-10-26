ارتفاع الصادرات والفائض التجاري للمملكة

جدة – البلاد

سجلت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعاً بنسبة 58.9 % في شهر أغسطس، لتصل إلى 89.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.1 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي خلال تأثر التجارة الدولية بجائحة كوفيد-19 ، فيما سجلت المملكة فائضاً تجارياً بلغ 38.83 مليار ريال في أغسطس 2021، مقابل 15.38 مليار ريال الفائض في أغسطس 2020، بزيادة 152 %.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقرير أن زيادة الصادرات تعود إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 28.2 مليار ريال خلال الشهر ذاته بنسبة 74.2 %، كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 26.8 % إلى 23 مليار ريال، مقابل 18.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي ، وكانت أهم السلع المصدرة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتعادل 36.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية وارتفعت بنسبة 56.6 % بمقدار 3 مليارات ريال، وارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية التي تمثل 33.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، بنسبة 66.2 % بمقدار 3.1 مليار ريال عن أغسطس 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 8.9 % بالمقارنة مع

ارتفعت الواردات السعودية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.6 % بمقدار 9.6 مليار ريال، لتصل إلى 50.3 مليار ريال مقابل 40.7 مليار ريال في أغسطس 2020، وكان أكثر السلع تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 66.1 %، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة بنسبة 592.6 %.