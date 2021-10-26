إصابة بيدري تُبعده عن برشلونة شهرًا إضافيًا

تجددت إصابة لاعب وسط برشلونة الإسباني، بيدري، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير بحسب تقارير إعلامية.

وأصيب بيدري (18 عامًا) في عضلة الفخذ الأيسر في شهر سبتمبر الماضي، وقال أطباء الفريق إن عليه الراحة لمدة شهر.



ومع قرب عودة بيدري إلى المشاركة مع برشلونة، انتكس من جديد وتشير تقارير يومية “سبورت” أنه يحتاج شهرًا إضافيًا.

إصابة بيدري جاءت في وقت يشهد خلاله برشلونة سلسلة نتائج سلبية آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1.



من المتوقع أن يعود بيدري إلى الملاعب في أواخر شهر نوفمبر، وبالتحديد في مباراة الديريي أمام إسبانيول يوم 21.