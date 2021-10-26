الرياضة

إصابة بيدري تُبعده عن برشلونة شهرًا إضافيًا

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      26 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يحصن بيدري بشرط جزائي بقيمة مليار يورو

تجددت إصابة لاعب وسط برشلونة الإسباني، بيدري، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير بحسب تقارير إعلامية.

 

وأصيب بيدري (18 عامًا) في عضلة الفخذ الأيسر في شهر سبتمبر الماضي، وقال أطباء الفريق إن عليه الراحة لمدة شهر.


ومع قرب عودة بيدري إلى المشاركة مع برشلونة، انتكس من جديد وتشير تقارير يومية “سبورت” أنه يحتاج شهرًا إضافيًا.

 

إصابة بيدري جاءت في وقت يشهد خلاله برشلونة سلسلة نتائج سلبية آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1.


من المتوقع أن يعود بيدري إلى الملاعب في أواخر شهر نوفمبر، وبالتحديد في مباراة الديريي أمام إسبانيول يوم 21.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *