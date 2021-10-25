الرياضة نجمات القولف في العالم يتنافسن ببطولتي أرامكو الدوليتين

جدة- خالد مرضاح

تتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة القولف حول العالم مطلع شهر نوفمبر المقبل، صوب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، حيث سيحتضن نادي وملعب رويال غرينز بطولتي “أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة” و “سلسلة بطولات أرامكو للفرق”. وتُشكل بطولتي أرامكو الدوليتين موسم نجمات الرياضة الذي يستمر لأسبوع ويشهد مشاركة أفضل لاعبات القولف العالميات تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات؛ حيث سيتنافسن جميعاً على لقبي البطولة ومجموع جوائزها البالغة 2 مليون دولار أمريكي. وتنطلق الفعاليات من خلال بطولة “أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة” في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتواجهن لفرصة التتويج باللقب والحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة، التي تصل إلى مليون دولار أمريكي. تليها “سلسلة بطولات أرامكو للفرق” في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، التي تُعد آخر جولات السلسلة العالمية، التي كانت قد انطلقت من لندن مروراً بسوتوجراندي في إسبانيا وصولاً إلى نيويورك. وتشكّل السلسلة مفهوماً جديداً في رياضة القولف، حيث تتكون من أربع بطولات تم اعتمادها ضمن الجولة الأوروبية للسيدات في وقت سابق من هذا العام. ويقوم نظام البطولة على مُشاركة فرقٍ يضم كل واحدٍ منها ثلاث لاعبات مُحترفات ولاعبة مصنّفة ضمن فئة الهواة، وتتنافس الفرق للفوز بجائزة مالية بقيمة 800 ألف دولار أمريكي، إضافةً إلى 200 ألف دولار لصاحبة أفضل معدّل فردي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعود اللاعبة تشارلي هول للمشاركة على أرض المملكة للعام الثاني على التوالي وذلك عقب مشاركتها في جولة نيويورك، التي قدمت خلالها أداءً مميزاً توجته بتحقيق الجائزة الفردية. حيث علّقت قائلة: “أحببت نظام سلسلة بطولات أرامكو للفرق ولذلك شاركت في جميع الجولات السابقة في لندن وإسبانيا ونيويورك وأتطلع الآن للمشاركة في آخر جولة في المملكة العربية السعودية. لقد شاركت في نسخة العام الماضي وكان الملعب رائعاً وأنا متشوقة للعودة إلى هناك” وأضافت الإنجليزية البالغة من العمر 25 عاماً: “سلسلة بطولات أرامكو للفرق ليست مهمة فقط للاعبات المحترفات، حيث إنها فرصة مميزة للهواة للمشاركة في البطولة، كما أنها ممتعة للمشاهدة بالنسبة للجماهير”. وأشادت هول بالدور الذي تقوم به قولف السعودية وأرامكو في سبيل تنمية رياضة القولف، وقالت: “الدعم الذي يقدمه كل من قولف السعودية وأرامكو مميز بالفعل. لقد سمعت الكثير عن زيادة أعداد مُمارِسات رياضة القولف في المملكة بعد بطولة العام الماضي ويسعدني سماع ذلك”. وتنظم إلى جانب تشارلي هول، الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن، التي سجلت نجاحاً كبيراً في المملكة في العام الماضي حيث انتزعت جميع الألقاب الممكنة بتحقيقها للقب بطولة “أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة”، كما تُوج فريقها بلقب بطولة السعودية الدولية النسائية للفرق – المسمى السابق لسلسة بطولات أرامكو للفرق – واستطاعت بيدرسن تحقيق أفضل نتيجة فردية. وعلّقت الدنماركية قائلة: “حظيت بتجربة رائعة في المملكة في العام الماضي، الجميع كانوا لطفاء، واستمتعت بالأجواء والتواجد على أرضية ملعب رويال غرينز طوال 10 أيام. لدي ذكريات جميلة ولذلك ستكون العودة مرة أخرى أمراً خاصاً” وأضافت بيدرسن: “بدت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وكأنها لحظة هامة لقولف السيدات. وهو الأمر الذي استندت عليه سلسلة بطولات أرامكو للفرق في هذا العام لتنمية رياضة القولف بشكل أكبر. انتهينا من ثلاث بطولات في السلسلة حتى الآن وأثق بأننا سنختتمها بشكل مميز في جدة”. وتشارك مع هول وبيدرسن في منافسات بطولتي أرامكو الدوليتين نخبة من ألمع لاعبات القولف ومن ضمنهن الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال.