مسؤولون وإعلاميون يواسون آل حبيب وآل طيب في وفاة السيدة عزة

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة آل حبيب وآل طيب التعازي في وفاة السيدة عزة بنت عبدالعزيز طيب، التي وافتها المنية ( الجمعة ) وتم مواراتها الثرى في مقابر المعلاة بعد صلاة فجر (السبت) في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والفقيدة والدة الدكتور أيمن محمد حبيب رئيس تحرير صحيفة عكاظ المكلف سابقا، والأستاذ حسن والأستاذ حسان.

وقد توافد عدد من المسؤولين والإعلاميين والمثقفين والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم دويها الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيدة العزاء بمنزل الأسرة بحي السلامة، شارع حراء، أمام مسجد السماحة، واليوم الاحد هو ثاني أيام العزاء.