الرياضة في دوري” يلو”.. الجبلين يطفئ الشعلة

حائل -خالد الحامد حقق فريق الجبلين فوزا ثمينا على ضيفه الشعلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. سجل للجبلين تياقو وتاكو، فيما أحرز لفريق الشعلة باكيتي. بتلك النتيجة، رفع فريق الجبلين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الشعلة عند 12 نقطة أيضا في المركز الرابع.