في دوري” يلو”.. الجبلين يطفئ الشعلة

حقق فريق الجبلين فوزا ثمينا على ضيفه الشعلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. سجل للجبلين تياقو وتاكو، فيما أحرز لفريق الشعلة باكيتي.
بتلك النتيجة، رفع فريق الجبلين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الشعلة عند 12 نقطة أيضا في المركز الرابع.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م