الرياضة بمشاركة 120 رباعا.. أثقال الترجي تتوج ببطولة ناشئي المملكة

الدمام- حمودالزهراني

توج نادي الترجي بلقب بطولة المملكة لرفع الأثقال لدرجة الناشئين، التي اختتمت منافساتها على صالة نادي الرياض بمدينة الرياض، بمشاركة 120 رباعا يمثلون 12 ناديا. جاء تحقيق الترجي للمركز الأول بعد تصدره قائمة المشاركين في البطولة، فيما جاء ثانياً نادي الهدى، ثم الخويلدية ثالثاً، ثم النور والهلال والسلام والطرف والهداية والنصر والصقور واليرموك والعمران على التوالي. وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي بكؤوس المراكز الفرقية وأبطال الأوزان العشرة المشاركين في البطولة، التي شهدت إثارة كبيرة بتواجد نخبة الرباعين الذين شاركوا مع الأخضر السعودي في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة، التي اختتمت مؤخراً بمدينة جدة.