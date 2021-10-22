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القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      22 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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