الرياضة الآسيوي يختار الدوسري نجمًا للمستقبل

الرياض- فيصل الرقيبة

اختار الاتحاد الآسيوي لاعب الفريق الأول بنادي الهلال ناصر الدوسري نجماً للمستقبل بعد تألقه أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الذي انتهى بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف. سجل للهلال كل من اللاعب المالي موسى ماريغا في الدقيقه (17) واللاعب سالم الدوسري في الدقيقه (71) من مجريات اللقاء، فيما أحرز لنادي النصر البرازيلي تاليسكا في الدقيقة (50) من عُمر اللقاء. من جهة أخرى يُعد سالم الدوسري اللاعب الأكثر صناعه للأهداف في دوري أبطال آسيا في فريق الهلال وذالك منذُ استحداث البطولة عام 2003. يذكر أن الهلال سيلتقي مع فريق بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي البطولة يوم 23 من نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.