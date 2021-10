إصابة هالاند تبعده عن الملاعب بضعة أسابيع

أكد مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ماركو روزه، اليوم الجمعة غياب لاعبه إيرلينغ هالاند لبضعة أسابيع بسبب الإصابة.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني السبت، قال روزه إن هالاند يعاني من إصابة عضلية.

هالاند (21 عامًا) عاد لتوه من إصابة قديمة، لكنه تعرض من جديد إلى إصابة في عضلة الورك، تستلزم غيابه لنحو 3 أو 4 أسابيع.

وكتب اللاعب الدولي النرويجي عبر منصة تويتر: “الآن سأركز على شفائي، سأعود أقوى مما كنت”.

وسجل هالاند 13 هدفًا في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2021-2022 خلال 10 مباريات فقط.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021