لماذا رفض سيميوني مصافحة كلوب بعد المباراة؟

ركض مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، إلى غرف خلع الملابس عقب مباراة فريقه أمام ليفربول الثلاثاء ورفض مصافحة نظيره يورغن كلوب.

ورغم اكتظاظ المباراة بالأهداف والأحداث المثيرة مثل طرد غريزمان وعدم احتساب “VAR” ركلة جزاء لأتلتيكو، فإن مشهد سيميوني تصدر العناوين.

انتهت المباراة بفوز ليفربول 3-2 في ملعب أتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو، ليتصدر الريدز بالعلامة الكاملة (9 نقاط) مقابل 4 للأتلتي ومثلها لبورتو.

وعقب المباراة توجه مدرب ليفربول كلوب لمصافصحة خصمه سيميوني، إلا أن الأخير ركض مسرعًا تجه غرف خلع الملابس وتحاشى المصافحة.

وفسر سيميوني تصرفه قائلًا في المؤتمر الصحفي: “لا أصافح أبدًا بعد الصافرة، لأنني لا أحب ذلك، الأمر ليس صحيًا سواء كنت فائزًا أو خاسرًا”.

يضيف سيميوني: “إنني أفكر في الأمر من هذا المنظور، لكن الآن وبعد انقضاء بعد الوقت يمكنني مصافحته من دون مشكلات”.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.

They play at Anfield on November 3 🍿

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ

— B/R Football (@brfootball) October 19, 2021