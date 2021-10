3 مدربين على أجندة نيوكاسل يونايتد

قالت يومية “تايمز” البريطانية اليوم الاثنين إن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد حددت 3 مدربين لخلافة المخضرم ستيف بروس.

ويحتل النادي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الترتيب قبل الأخير في الدوري الإنجليزي بواقع 3 نقاط.

نيوكاسل يونايتد خسر أول مباراة في عهد الإدارة السعودية الجديدة بنتيجة 3-2 أمام توتنهام هوتسبير أمس الأحد.

وبدأت إدارة النادي في تحديد الأهداف المحتملة لخلافة المدرب الحالي ستيف بروس، وقد حصرت “تايمز” في 3 مدربين.

المدربون الثلاثة، هم روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، وأوناي إيمري مدرب أرسنال السابق، وستيفين جيرارد مدرب رينجرز الاسكتلندي.

وستكلف إقالة المدرب ستيف بروس البالغ من العمر 60 عامًا حوالي 10 ملايين يورو، وفقًا للعقد المبرم مع نيوكاسل يونايتد.

