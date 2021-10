فيديو: بايرن ميونيخ يستعرض بخماسية أمام بايرليفركوزن

استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بفوزه الأحد في ملعب بايرليفركوزن بخمسة أهداف لواحد.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بعيدًا بنقطة واحدة فقط عن الملاحق بوروسيا دورتموند (18 نقطة).

ولحساب المرحلة الثامنة من الدوري الألماني، سجّل لاعبو بايرن ميونيخ خماسية في ملعب باي أرينا الخاص بليفركوزن.

أهداف البافاري جاءت كلها بالشوط الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) وليون غوريتسكه (هدفين) وتوماس مولر.

بينما سجّل الهدف الشرفي لأصحاب الأرض بايرليفركوزن، المهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

🔝 @FCBayernEN at their best as they run riot over Bayer Leverkusen

Watch all the highlights 👇📺#B04FCB pic.twitter.com/psaBlpEcL6

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 17, 2021