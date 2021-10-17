الاتفاق يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش

الدمام- حمودالزهراني

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي قيادة تدريب الفريق الأول للكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي 2022/2023 خلفاً للمدرب الوطني خالد العطوي.

جرت مراسم التوقيع مساء يوم الأحد ١١-٣-١٤٤٣هـ في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي.

وسيتولى المدرب الجديد فلادان ميلويفيتش قيادة الجهاز الفني للنواخذة مع أول حصة تدريبية مقبلة للفريق يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

الجدير بالذكر أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ولد في عام 1970 ويبلغ من العمر ( 51 عاما ) ومن أبرز الأندية التي لعب لها ريد ستار الصربي، باناثينايكوس اليوناني، وابولون سيمرنيس اليوناني.

واستمر فلادان في مسيرته الرياضية من لاعب إلى مدرب وتعد من أبرز الفرق التي دربها فريق جفور ايفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق امونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، والنادي الأهلي السعودي وفريق أيك اثينا اليوناني.

ومن أبرز إنجازاته تحقيق الدوري الصربي عام 2017م وعام 2018م وتحقيق كأس صربيا عام 2015م، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2017م، وحصل على أفضل مدرب صربي عام 2018م .