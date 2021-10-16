ضرب الوحدة بخماسية.. النصر يتأهل لنصف النهائي الآسيوي

جدة- محمود العوضي
تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه الكبير على الوحدة الإماراتي 5-1 في المباراة التي أقيمت يوم السبت على ستاد” مرسول بارك” في الرياض، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
سجل عبدالرزاق حمدالله (7) وجلال الدين مشاريبوف (52 و64) وعبدالفتاح عسيري (56) والبديل سامي النجعي (74) أهداف نادي النصر، في حين أحرز إسماعيل مطر (90+3) هدف الوحدة الوحيد.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة الغرب بعد قليل اليوم السبت أيضاً، الهلال السعودي وبيرسيبوليس الإيراني على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
وتقام مباراة قبل نهائي البطولة (نهائي الغرب) يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.
وكانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح الوحدة عندما انطلق محمد المنهالي في الجهة اليمنى ومرر إلى إسماعيل مطر على باب المرمى ليسدد محاولة سيطر عليها الحارس وليد عبدالله (3).
لكن النصر نجح في افتتاح التسجيل إثر سلسلة من التمريرات أمام منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى جلال الدين مشاريبوف الذي مرر باتجاه عبدالرزاق حمدالله ليسدد دون مضايقة في شباك الحارس محمد الشامسي (7).
وأهدر حمدالله فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما وصلته تمريرة محمد النخلي خلف المدافعين ليتقدم ويتخلص من مدافع قبل أن يسدد كرة ذهبت سهلة في أحضان حارس الوحدة (15).
وضاعت فرصة جديدة للفريق النصراوي بعدما استلم أندرسون تاليسكا الكرة على قوس منطقة الجزاء واستدار قبل أن يطلق تسديدة سيطر عليها الحارس الشامسي على دفعتين (22).
في الجهة المقابلة أرسل لي ميونغ-جوو تمريرة عرضية من الجناح الأيمن وصلت خطيرة على باب المرمى إلى جواو بيدرو الذي لعبها برأسه لتمر خطيرة فوق العارضة (24).
حاول الوحدة بعد ذلك الضغط على مرمى النصر من أجل تعديل النتيجة، في حين اعتمد الفريق السعودي على الهجمات المرتدة الخطيرة.
في الشوط الثاني تواصل ذات السيناريو، وسنحت فرصة للنصر عن طريق حمدالله الذي تقدم في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسدد محاولة أبعدها بصعوبة الحارس الشامسي (51).
لكن الفريق السعودي عوض هذه الفرصة مباشرة بتسجيل الهدف الثاني بواسطة مشاريبوف عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء أخفق الشامسي في التصدي لها (52).
وأضاف النصر الهدف الثالث في الدقيقة 56 عندما انطلق حمدالله في هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة متقنة على باب المرمى وصلت أمام عبدالفتاح عسيري ليحولها في الشباك الخالية.
وعاد مشاريبوف ليسجل الهدف الرابع بعدما وصلته تمريرة حمدالله خلف المدافعين في وضع انفراد ليسدد بسهولة من تحت الحارس الشامسي (64).
ونجح النصر في إضافة الهدف الخامس بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد، وذلك بواسطة البديل سامي النجعي، إثر الكرة التي هيأها عبدالرحمن العبيد (74)، ليحافظ النصر على النتيجة في الدقائق المتبقية ويخرج بانتصار كبير.
وسجل الوحدة هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر رأسية المهاجم المخضرم اسماعيل مطر إثر عرضية محمود خميس من الجهة اليسرى.
وكان النصر تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للسد القطري و7 للوحدات الأردني و5 لفولاد الإيراني، ثم فاز في دور الـ16 على تراكتور الإيراني 1-0.
في المقابل حصل الوحدة على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف بيرسيبوليس الإيراني، مقابل 3 نقاط لغوا الهندي ونقطتين للريان القطري، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الشارقة بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 1-1.