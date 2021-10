رحيم ستيرلينغ: أريد الرحيل عن مانشستر سيتي

قال جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إنه سيرحل فورًا عن ناديه إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا في الميركاتو.

وخص ستيرلينغ يومية “فاينانشال تايمز” الإنجليزية بحديث عن مستقبله وقلة مشاركاته مع النادي السماوي بالموسم الحالي.

خاض اللاعب الجامايكي الأصل 4 مباريات هذا الموسم مع مانشستر سيتي من اصل 11 مباراة ممكنة، وبات ملازمًا لمقاعد البدلاء.

ويعتقد ستيرلينغ أنه مغامرته مع سيتي قد انتهت: “أنا منفتح على الرحيل حال تلقيت عرضًا مع فريق يمكنني المشاركة معه أساسيًا”.

يضيف: “أنا متشوق للعب المباريات دائمًا وتسجل الأهداف بانتظام، ربما أحب اللعب حتّى في دوري آخر غير الدوري الإنجليزي الممتاز”.

Raheem Sterling says he would consider leaving Manchester City and moving abroad.

