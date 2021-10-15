الربيعة: يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن

جدة : البلاد

تقدم وزير الحج والعمرة المعين حديثاً، توفيق الربيعة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشكر والامتنان على الثقة الملكية.

وأكد الربيعة في تغريدات عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أنه يسعده ويشرفه خدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة.

ووجه وزير الصحة السابق، رسالة إلى الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي وقال: أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير.