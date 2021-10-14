57 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (57) حالة إصابة جديدة بكورونا( كوفيد 19) وتعافي (44) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (111) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (547761) حالة، وحالات التعافي (536768) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى (8753) حالة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو (توكلنا) للحصول على اللقاح، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.