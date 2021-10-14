مركز البحوث والتواصل المعرفي يحتفي بعودة مبتعثيه

الرياض- البلاد

احتفى مركز البحوث والتواصل المعرفي بعودة اثنين من الباحثين، بعد إنهائهم الدراسة في الصين، وحصولهم على درجة الماجستير بمرتبة الشرف من معهد الدراسات المستقبلية بجامعة تامكنج (Tamkan) في تايوان.

حصل الباحثان على منحة دراسة من مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الرياض. وتعدّ عودة الباحثين إضافة مميزة لمجموعة الباحثين في المركز، والذين تتنوع تخصصاتهم، ومما تجدر الإشارة إليه أن المركز يهتم كثيرا بالدراسات المستقبلية، فبالإضافة إلى الأستاذين المنيعي والعنزي، التحق الباحث ماجد الحضيني بالدبلوم المهني” استشراف المستقبل وقيادة الفكر الاستراتيجي” بجامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات العربية المتحدة. وينوي المركز إيفاد مجموعات من الباحثين للتدرب على هذا المجال في معهد إدارة الأزمات والمخاطر في جامعة موسكو الحكومية.