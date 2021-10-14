الرياضة سالم الدوسري جاهز للمعترك الآسيوي

الرياض- فيصل الرقيبة

تأكيدا لما نشرته “البلاد”… أعلن الجهاز الطبي في نادي الهلال أن سالم الدوسري تعافى تماما من إصابته التي لحقت به أمام نادي الاتفاق، وغاب على إثرها عن لقاءي المنتخب السعودي، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. كما غاب قبلها عن بعض لقاءات الهلال في دوري المحترفين. وقد أعلن نادي الهلال عبر حسابه في “تويتر” عن مشاركة سالم الدوسري، والبرازيلي بيريرا، وسعد الناصر، ومحمد البريك في التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى المناورة الفنية التي فرضها المدير الفني لنادي الهلال ليوناردو جارديم، فيما سيغيب عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني اللاعب ياسر الشهراني بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب السعودي، ووجود تجمّع سوائل في عضلة الساق.