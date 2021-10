راموس يواصل الغياب عن باريس وإصابته تتجدد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس أن إصابة مدافعه سيرخيو راموس لا زالت مستمرة.

ويعاني راموس (35 عامًا) من إصابة قوية في الركبة، ما منعه من خوض أي دقيقة مع باريس بالموسم الجاري.

وبحسب بيان النادي الباريسي فإن غياب راموس سيستمر لمدة 10 أيام أخرى، وسيخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وبذلك يتأجل الظهور الأول لسيرخيو راموس مع باريس، بعد أن وفد إلى النادي صيف 2021 بالمجّان قادمًا من ريال مدريد.

#PSG have announced that Sergio Ramos will be out for another 10 days.

After 3 months at PSG, he's yet to play a single match. pic.twitter.com/K2RkVIg1nh

— Robin Bairner (@RBairner) October 14, 2021