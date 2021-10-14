الرياضة

راموس يواصل الغياب عن باريس وإصابته تتجدد

محمد ابو الوفاaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      14 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
راموس ينتقل إلى باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس أن إصابة مدافعه سيرخيو راموس لا زالت مستمرة.

 

ويعاني راموس (35 عامًا) من إصابة قوية في الركبة، ما منعه من خوض أي دقيقة مع باريس بالموسم الجاري.

 

وبحسب بيان النادي الباريسي فإن غياب راموس سيستمر لمدة 10 أيام أخرى، وسيخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

 

وبذلك يتأجل الظهور الأول لسيرخيو راموس مع باريس، بعد أن وفد إلى النادي صيف 2021 بالمجّان قادمًا من ريال مدريد.

 

m.abo.elwafa

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