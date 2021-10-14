تراجع الإيجارات السكنية وأسعار الفلل

16 مليون م2 مخططات بالمناطق

الرياض- البلاد

شهدت إيجارات المساكن تراجعا بنسبة 0.9 % على أساس ربعي و-3.4 % على أساس سنوي، كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقراراً عند نسبة 0.2 %, وانخفضت أسعار الفلل السكنية 3.5 % وبنسبة -1.1 % للشقق ، وذلك بحسب النشرة الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني .

وأظهر مؤشر أداء الصناديق العقارية البالغ عددها 17 صندوقاً تحسناً ملحوظاً عند حدود 5054.11 نقطة، و3622.66 نقطة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية “تداول” حتى نهاية الربع الثاني من 2021.

كما أظهرت بيانات الإسكان للربع الثاني للعام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، مسجلةً 38,330 أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92 %، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40 % على أساس سنوي، فيما بلغت أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني 41,448 أسرة بينها 38,330 أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى 87,896 أسرة، لافتةً إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصف الأول والثاني من العام 2020.

وشهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93,509 وحدات سكنية بارتفاع 39 % مقارنة بالعام 2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد 9 مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.

وبحسب تحليل مركز البيانات والرصد السكاني، تجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية، 60 ألف عقد خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98 % منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية 80 % وحوالي 17 % لشراء الشقق السكنية، و3 % لشراء الأراضي السكنية.