السديس: نهدف لتعزيز المنظومة الثقافية وتبادل الخبرات والمقتنيات

مكة المكرمة- البلاد

اعطت زيارة الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس لمكتبتي الملك عبدالعزيز العامة والملك فهد الوطنية دفعة قويةً وزخماً عالياً لتقوية التعاون بينهما ورئاسة الحرمين الشريفين، لتعزيز دور المنظومة الثقافية الشاملة وحفظ التاريخ التراثي المعرفي والذي سيساهم بدوره في ايجاد وعي استشرافي مستنير يولي العلوم الإسلامية الثقافية اهتماماً أكبر تجسيداً لقيم الوسطية والاعتدال وفهم ثقافة الآخر فضلاً عن تطوير منظومة العمل الرقمي والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها المكتبتان مع رئاسة الحرمين الشريفين.

خدمات إلكترونية

واطلع الشيخ السديس خلال زيارته لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على محتويات المكتبة مشيداً بما يقدمونه من خدمات إلكترونية للباحثين والمطالعين، ومقتنيات تحكي تاريخ المملكة وتاريخ الملك المؤسس عبد العزيز، رحمه الله، واصفاً المكتبة بأنها صرح علمي شامخ ومنارة معرفية وطنية مرموقة، مرحباً بكل ما من شأنه مد جسور التعاون بين الرئاسة العامة والمكتبة إلى جانب تسخير كافة السبل لتحقيق النجاحات التشاركية بينهما.

إهداء لاصدارات الرئاسة

وأهدى الشيخ عبدالرحمن السديس عددا من إصدارات الرئاسة الأخيرة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة والتي تضمنت فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في ١٢ مجلدًا وكذلك فهرس نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي، كما وجه بدعوة المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي الى جانب الاستفادة من تجربة مكتبة الملك فهد الوطنية في القسم النسائي وإتاحة الفرصة للسيدات في مكتبات الحرمين الشريفين خصوصاً أن الرئاسة العامة تزخر بالكفاءات الوطنية من شابات الوطن، وتحرص على تمكين دورهن في المجالات العلمية والخدمية والإدارية والميدانية، مما يتيح مزيداً من التعاون البناء وتبادل الخبرات بين الأقسام النسائية بالرئاسة والمكتبة.

تبادل الخبرات لتطوير العمل الرقمي

زيارة الشيخ عبدالرحمن السديس لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومكتبة الملك فهد الوطنيةً، مؤخراً، بالرياض كانت فرصة هامة لتبادل الخبرات بما يسهم إيجاباً في تطوير منظومة العمل الرقمي خصوصاً ان الشيخ عبدالرحمن السديس أكد لقيادات المكتبتين أن كافة الوكالات بالرئاسة على كامل الاستعداد لمزيد من التعاون والتشارك في الخبرات والكفاءات والإمكانات لتجويد مخرجات الرئاسة والمكتبة، وبما يتماشى مع تطلعات ولاة الأمر نحو التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية. وحول رؤيته لمكتبة الملك فهد الوطنية قال السديس إانها تعد إحدى المكتبات الرائدة في المملكة والتي تشارك في بناء المنظومة الثقافية والمعرفية الشاملة، بداية من الحضارة الإسلامية وحتى عصرنا الزاهر عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تبني أحدث المعايير والتقنيات الرقمية

وأضاف السديس :” نتطلع في الرئاسة العامة إلى مد جسور التواصل مع مكتبة الملك فهد الوطنية وكافة المكتبات، وبما يسهم في تنمية المستوى الثقافي والمعرفي والحفاظ على المعارف والعلوم الإسلامية في شتى مجالاتها.

واطلع الشيخ السديس خلال زيارته لمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض على محتويات المكتبة وأشاد بجهودها وبجمع الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه وإتاحته، وقيادة وتطوير مجتمع المكتبات والمعلومات في المملكة ، وتبنيها لأحدث المعايير والتقنيات الرقمية داعياً إلى مزيد من التعاون والشراكة بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبات الحرمين الشريفين وجاهزيتها لتبادل الخبرات والشراكات والمقتنيات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الاستفادة المثلى من المكتبات الوطنية وتسخير دورها في خدمة طلبة العلم والباحثين عن العلم والمعرفة بمختلف أطيافهم.

وجاءت زيارة الشيخ السديس لتعزيز مجالات التعاون التي تقيمها الرئاسة مع الجهات الحكومية والأهلية لمواصلة النجاحات على كافة الأصعدة وتجويد مخرجات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وشارك في الجولة المشرف العام على المموارد البشرية ومساعد المدير العام لمكتب الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي.