استشاري يحذر من مرض السكري وانتشاره بالمملكة

جدة- ياسر بن يوسف

أوضح الدكتور سعود السفري استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف ونائب رئيس الجمعية السعودية للسكري، أن الجمعية تبذل جهودًا كبيرة في التوعية والتثقيف الصحي لمختلف شرائح المجتمع في المملكة حول مرض السكري وكيفية التعايش معه، وتجنب الإصابة بمضاعفاته الخطيرة، من قبل المرضى، وكذلك كيفية الوقاية منه بالنسبة للأصحاء.

وأكد أن المملكة أصبحت من أوائل دول العالم في نسب الإصابة بمرض السكري حيث بينت الإحصائيات التي نشرت مؤخراً أن نسبة المصابين بالسكري تتراوح بين 17 و18% من إجمالي عدد السكان وهذه النسبة تعتبر كبيرة جداً وخطيرة.

ودعا السفري الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الجمعية والقطاعات الصحية الأخرى من أجل إيصال الرسائل التوعوية الهادفة إلى الحد من الانتشار المفزع لمرض السكري.



وجاءت تصريحات السفري خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية بفندق فوكو بالرياض على هامش الندوة العلمية المقامة احتفالاً بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف عقار الأنسولين، والتي حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الصحية والطبية، وفي مقدمتهم وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة، الرئيس المؤسس للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور أحمد الجديع، وديميتري ليفاداس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لليلي للصناعات الدوائية في المملكة.

وحذر السفري من خطورة استمرار شريحة كبيرة من المجتمع في اتباع سلوكيات وأنماط معيشية خاطئة في حياتهم سواء من حيث الغذاء وتناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والسعرات الحرارية أو عدم ممارسة الرياضة ، مما يؤدي حتماً إلى الإصابة بالسمنة المفرطة وخصوصاً بين الأطفال والمراهقين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته القاتلة، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول الأنسولين وأهميته لمرضى السكر.