الشركة السعودية عزوم Azom تثري منتجاتها التكنولوجية بساعة ذكية Azom Watch

الرياض، 10 أكتوبر 2021

أطلقت الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنية عزوم “Azom“، والمتخصصة في تقديم منتجات ذكية وحلول تقنية، اليوم ساعتها الذكية الجديدة Watch Azom .

وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بتصميم أنيق وعصري، ومزايا متقدمة تضمن حياة مفعمة بالصحة والرياضة، حيث إنها تتعدى كونها ساعة رياضية وتتناغم مع صيحات الموضة العالمية، باحتوائها على خصائص مميزة لمراقبة النشاط البدني، والشحن اللاسلكي، ومراقبة الصحة.

الشكل الخارجي للساعة الذكية

صممت الساعة الذكية Azom Watch وفق أفضل المقاييس العصرية، حيث جاءت على شكل هندسي دائري مزودة بشاشة عرض ريتينا فائقة الوضوح، بطول دائري 1.19 إنشاً. ويمنح التصميم المبتكر للمستخدم تجربة مشاهدة استثنائية من خلال شاشة عرض مفعمة بالألوان، ومحاطة بشاشة مقاومة للخدوش، وزجاج عاكس، وهو ما يمنح انطباعاً حقيقياً ثلاثي الأبعاد، كما أن سطح الشاشة يمتلك ميزة فريدة للتجاوب مع الأصابع المبللة، وهو مقاوم للغبار والأوساخ. وتضفي الساعة على رسغ اليد شعوراً بالرقي والفخامة، وسلاسة الاستخدام، وهي مزودة بزري ضغط على جانبي الهيكل، وهما سهلا الاستعمال. وتشتمل الساعة على تسع واجهات متنوعة للاختيار ما بين المظهر الرقمي والمظهر الكلاسيكي مع عقارب الساعة.

وتتوافر الساعة باللونين الأبيض والأسود.

معالجة فائقة للبيانات

تحتوي الساعة على شرائح الكترونية ممتازة بقدرات عالية، حيث تسهم Nordic NRF52840، وهي شريحة بلوتوث فائقة الجودة بضمان أقصى جودة للأداء، وسرعة العرض، والتصفح الأكثر سلاسة. كما يتمتع Cortex-M4F الجديد باستهلاك أقل للطاقة ووقت استعداد أطول.

ساعة رياضية لصحة أفضل

تمتاز الساعة باحتوائها على أوضاع وسائط متعددة للحركة، وإنشاء وضع الرياضة الخاص بالمستخدم، سواء كان المشي السريع اليومي أو السباحة، أو ركوب الدراجات الجبلية. وتمتلك الساعة ميزة تحليل البيانات الرياضية، مما يمكن المستخدم من أن يكون أكثر وعياً من ممارسة الرياضة. وذلك من خلال أجهزة استشعار الحركة الدقيقة، ورصد الوقت الحقيقي من معدل ضربات القلب، والمساهمة في السيطرة على صحة المستخدم. حيث تقدم تحذيرات في حال حدوث أي تشوهات في معدل ضربات القلب من الممكن أن تؤثر على صحتك وفي الوقت المناسب. كما تمتلك أيضاً خاصيات في حساب ضغط الدم ومراقبة معدل الأكسجين في الدم، وبالتالي رعاية الصحة. وتقوم أيضاً بعمل تخطيط لضربات القلب. كما تقدم حساباً دقيقاً لاستهلاك الجسم من السعرات الحرارية. مما يمنح المستخدم تجربة رياضية وصحية أكثر متعة.

باقة من المزايا المتطورة

تقدم الساعة ميزة التذكير بالمكالمات والمزامنة مع الهاتف الجوال، فهي تضمن أن المستخدم لن يفوته مواعيد ومعلومات مهمة، كما أنها توفر دعماً للرسائل النصية القصيرة والواتساب وتويتر والفيسبوك وغيرها من التطبيقات المماثلة. وتمنح الساعة الذكية الجديدة تجربة مميزة من خلال إمكانية ارتدائها أثناء السباحة، مع إمكانية تسجيل مختلف البيانات لتلبية احتياجات الحياة اليومية. كما تساعد الساعة الذكية المستخدم على التركيز على النوم الهادئ حيث تقوم في اكتشاف وتسجيل تلقائي لساعات النوم الفعلية، وتحليل مراحل النوم والمساعدة في تحسين جودة النوم. والوصول إلى صحة عقلية أفضل وأمثل. أما فيما يتعلق في الطقس، فتقوم الساعة بتقديم تنبؤات حول ما إذا كان الطقس سيكون عاصفاً أو ممطراً أو حاراً.