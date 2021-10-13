محكمة إسبانية تقضي بحبس لوكاس هيرنانديز 6 أشهر

أصدرت محكمة إسبانية اليوم الأربعاء حكمًا بحبس لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي لوكاس هيرنانديز لمدة 6 أشهر.

وبحسب ما نشرت وكالة “رويترز” الأمريكية، فإن لوكاس متهم بالتعدي جسديًا على زوجته عام 2017 في مدينة مدريد.

في إسبانيا لا يتم إيداع المتهمين في السجن في قضايا غير جنائية عقوبتها أقل عامين، ويستعاض عن ذلك بغرامة مالية.

لكن لأن الحادثة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لهيرنانديز، فإن القضاء الإسباني أصدر حكمًا بحبس اللاعب.

لا يزال هناك 10 أيام أمام لوكاس هيرنانديز (25 عامًا) ليسلم نفسه طواعية إلى السلطات الإسبانية.