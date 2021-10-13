الرياضة

مايك ماينان يغيب عن ميلان “7 أسابيع” للإصابة

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      13 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مايك ماينان حارس ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء عن خضوع حارس مرماه الفرنسي مايك ماينان إلى عملية جراحية في معصم يده اليسرى.

 

وتعرض ماينان إلى ضربة في معصمه خلال مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا 15 سبتمبر الماضي، عندما اصطدمت يده بالقائم.


وسيغيب ماينان (26 عامًا) عن صفوف ميلان لمدة تصل إلى 7 أسابيع، ما يفقد النادي اللومباردي أحد أسلحته الهامة.


وسارع ميلان بالتعاقد مع حارس المرمى أنطونيو ميرانتي أمس الثلاثاء، تحسبًا للفترة الطويلة التي سيغيبها مايك ماينان.

 

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