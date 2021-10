مايك ماينان يغيب عن ميلان “7 أسابيع” للإصابة

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء عن خضوع حارس مرماه الفرنسي مايك ماينان إلى عملية جراحية في معصم يده اليسرى.

وتعرض ماينان إلى ضربة في معصمه خلال مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا 15 سبتمبر الماضي، عندما اصطدمت يده بالقائم.



وسيغيب ماينان (26 عامًا) عن صفوف ميلان لمدة تصل إلى 7 أسابيع، ما يفقد النادي اللومباردي أحد أسلحته الهامة.



وسارع ميلان بالتعاقد مع حارس المرمى أنطونيو ميرانتي أمس الثلاثاء، تحسبًا للفترة الطويلة التي سيغيبها مايك ماينان.

🚨AC Milan confirm Mike Maignan 🇫🇷 successfully underwent a wrist surgery. He is expected to be out for 10 weeks. #Milan pic.twitter.com/Y6RKvNSuZG

— RouteOneFootball (@Route1futbol) October 13, 2021