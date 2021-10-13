جامعة الطائف تدخل تصنيف QS العالمي

الطائف : البلاد

حققت جامعة الطائف اليوم إنجازا عالمياً بدخولها تصنيف QS العالمي، حيث يعد هذا التصنيف الثالث الذي تدخله جامعة الطائف .

وأكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن تحقيق الجامعة هذا المنجز على مستوى الجامعات العالميَّة بحسب تصنيف QS يعزز من مكانة جامعات الوطن، ويبرهن ما وصلت إليه من تقدّم في مختلف مجالات المعرفة الأمر الذي يضاعف المسؤوليات لمواصلة التميّز وتحقيق النجاحات وإحداث نقلة نوعية تُعزز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً.

وأوضح أن الجامعة عازمة على المضي قُدماً في التطوير المستمر بما يُحققُ مُستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع درجة تنافسية الجامعات السعودية على الساحة العالمية، وفي الوقت عينه الوصول لتعليم مُزدهر ومجتمع حيوي يُسهم في بناء وطنٍ مُتقدم ورائد في مختلف المجالات.

ويُعد تصنيف (QS) من التصنيفات العالمية المهمة التي تصدر سنوياً عن Quacquarellu Symonds البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، وهو تصنيف عالمي وإقليمي لأكثر من 1300 جامعة على مستوى العالم في 5 مجالات هي: علوم الفنون والإنسانيات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإدارية والعلوم الطبية والعلوم الحياتية والطب، ويعتمد التصنيف على ترتيب الجامعات في 48 مجالا إقليميا في تخصصات بينية مختلفة.

وخلال العام الحالي 2021 م حققت جامعة الطائف العديد من المنجزات المحلية والعالمية إذ دخلت الجامعة للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققةً المركز الرابع على جامعات المملكة ويعد التصنيف من أهم تصنيفات الجامعات العالمية والأكثر جدارة بالثقة، يليه دخولها ضمن تصنيف التايمز لتحتل مكانة علمية وأكاديمية بين جامعات العالم.