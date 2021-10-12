الكويت تسمح بالخدمة العسكرية للنساء

الكويت : متابعات

سمحت الكويت الثلاثاء للكويتيات الالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية، حسب ما أعلن الجيش.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على تويتر إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح “أصدر اليوم الثلاثاء قراراً بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية ضابطات اختصاص وصف، وأفراد في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة”.

وقال وزير الدفاع الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية: “آن الأوان لنعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل”.

وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن ثقته “في قدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش”.