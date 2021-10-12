وقع كتب وجسد التسامح والوسطية.. السديس يتجول بمعرض الكتاب

لم تكن جولة الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن السديس لمعرض الرياض الدولى للكتاب زيارة بروتوكولية على الاطلاق كونها حققت اهدافا هامة لابراز مخرجات المعرض وتسليط الضوء على التطور الكبير الذي يشهده معرض الرياض الدولي للكتاب والحراك الثقافي والعلمي الذي تشهده المملكة لتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال ..كما حققت الجولة زخما ثقافيا عاليا حيث تضمنت نشاطات مكثفة ليس زيارة جناح رئاسة الحرمين الذي كان محط اعجاب المرتادين ؛، فحسب بل تدشين عدد من الكتب العلمية ؛ منها فهرس نوادر الكتب المطبوعة في مكتبة المسجد النبوي و الطبعة الثانية من كتاب (نبض الفؤاد في شرح زاد المعاد)،والمجلد الخامس من كتاب (كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة), الى جانب زيارة كلية الملك فهد الأمنية والجناح العراقي “ضيف الشرف”مختتما الجولة بزيارة جناح مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فضلا عن عدد من الاجنحة الاخرى
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الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حرص خلال الجولة بعفويته؛ وبساطته لقاء المرتادين والحديث معهم سواء الزوار من الشباب او المعاقين والاسر .. كما التقى مع طفلة صغيرة والتقط صور معها وصفها قائلا اصغر طفلة تقوم بزيارة المعرض
قنوات اخبارية استضافة الشيخ عبدالرحمن السديس في المعرض تحدث خلالها عن العديد من القضايا التي تهم الشباب والمثقفين مؤكدا في بداية الحوار ان البيت الحرام قبلة للمسلمين، على اختلاف أقطارهم وأمصارهم وأعراقهم مضيفا بأن الحرمين الشريفين والاماكن المقدسة تحضى باهتمام كبير من قبل المملكة
وفي معرض حديثه خلال جولته في جناح الحرمين مع الزوار اكد حرص الرئاسة على تمكين المرأة واعطاءها مناصب قيادية لتقود المرحلة القادمة لخدمة قاصدي وزوار الحرمين؛ مشيرا انه لاول مرة تشارك وكيلة الرئيس لتمكين المراة الاستاذ مرام المعطاني في جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب مجسدة حضورها لتعزيز
تمكين المرأة؛ في ظل الجهود القائمة في الحرمين الشريفين مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفقًا لرؤية المملكة 2030 وهن حاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناصب قيادية عليا في الرئاسة منهن مساعدتين للرئيس.
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منوهاً بأهمية وعظم رسالة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالة الإسلام الصحيحة المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال.
واثنى السديس على جهود القائمين بالمعرض وما لمسه من محتويات عريقة تحكي عمق العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية العراق، وأواصر المحبة والمودة بين الشعبين . وقدم منسوبو الجناح العراقي شرح موجز عن أبرز عناوين وقطاعات المشاركات
وفي جناح الرئاسة اطلع السديس على ما ضمه من محتويات، خصوصاً القسم الخاص بمقتنيات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الذي يضم مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وما يحويه المجمع من آليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، والمعروضات النادرة من المخطوطات، وإصدارات الرئاسة العلمية.
كما قام السديس بتوقيع عدد من الإصدارات العلمية وفيلم مكتبة الحرم المكي الشريف، التي قامت الرئاسة مؤخراً بإصدارها ونشرها في مختلف المنصات، كما شارك في حياكة ثوب الكعبة المشرفة وتوزيع الهدايا على زوار جناح الرئاسة بمعرض الكتاب مشيدا بجهود منسوبي الرئاسة المشاركين في الجناح امعبراً عن سروره بما شاهده من أعمال سواءً إبراز الإصدارات العلمية،والمخطوطات النادرة
كما زار السديس جناح مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب.واطلع على الإصدارات العلمية والفكرية الخاصة بمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب( مجلة التحالف, نشرة متحالفون, وقراءة في كتاب تقارير دولية), كما استمع لشرح موجز عن التحالف وأبرز أدواره في محاربة الإرهاب.
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وأوضح السديس أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعد واجباً لحماية الأمة من الأفكار الضالة والمسالك المنحرفة والتكفير, ويحقق الوسطية والاعتدال ويعزز الأمن الفكري والوحدة الدينية واللحمة الوطنية مؤكداً أن أمتنا الإسلامية تسعى إلى بناء الفكر الصحيح وتحقيق السلوك القويم وحماية الفكر والعقل من الأفكار الهدامة
تواجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في اليوم الاخير للمعرض اعطى زخما كبيرا له خصوصا زيارته لعدد من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المعرض وتاكيده على اهمية الكتاب في تثقيف الامة مكانة الحرمين الشريفين ورسالتهما السامية وجهود ولاة الأمر -حفظهما الله- في عمارتهما وتطويرهما.
رافق الشيخ السديس خلال الجولة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام عمر الحميدي وعدد من الوكلاء بالرئاسةً