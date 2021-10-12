الأولى الرياضة في بطولة العالم بجدة… أوزباكستان وكازاخستان تسيطران على ذهبيات الأثقال

جدة- البلاد

انتزع الرباع العالمي الأوزبكي نموزوف كوربن مراد الذهبيات الثلاث لوزن 96 كجم، كما فاز الرباع الكازاخستاني راخات بيكبولات بنفس العدد من الذهبيات لوزن 102 كجم. ضمن منافسات اليوم قبل الأخير لبطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، التي تختتم عند الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. جاء تحقيق نموزوف للذهبيات الذي كان المرشح الأبرز، بعد رفعه لوزن 153 كجم في الخطف، و 189 كجم في الخطف، ومجموع 342 نقطة، وحل الجورجي جرامي فيكو بالمركز الثاني والفضيات الثلاث، برفعه لـ148 كجم، و 180 كجم، ومجموع 328 نقطة، ونال التركي أمين بوران البرونزيات الثلاث برفعه لـ147 كجم، و 179 كجم، ومجموع 326 نقطة، في منافسات الوزن الذي شهد مشاركة الرباع السعودي جواد الشاخوري. فضية وبرونزية عراقية فيما جاء فوز الكازاخستاني بيكبولات بالذهبيات الثلاث لوزن 102 كجم، بعد رفعه لـ155 كجم في الخطف و 200 كجم في النتر ورصيد 355 نقطة في المجموع. ونال التركي تانير كاجلار فضيتي الخطف والمجموع برفعه 152 كجم ورصيد 337 نقطة، والبولندي سيزمون كواسكي فضية الخطف برفعه لـ151 كجم. وحقق العراقي عمار ربيعاوي المركز الثاني والميدالية الفضية للنتر وبرونزية المجموع برفعه 185 كجم ورصيد 334 نقطة. ناتيا تتألق في السيدات وفي منافسات وزن 81 كجم سيدات، فازت المكسيكية ميرين هيرنانديز بذهبية الخطف برفعها لـ92 كجم، والفضية للجورجية ناتيا غالدين برفعها لوزن 91 كجم، والبرونزية للإيرانية إيكتا جامالي برفعها لوزن 90 كجم. وفي النتر والمجموع فازت الجورجية ناتيا بالذهبيتين؛ برفع 117 كجم ورصيد 208 نقطة، والفضيتين للإيرانية إيكتا برفع 115 كجم ومجموع 205 نقطة، والبرونزيتين للروسية داريا ريكوف برفع 114 كجم ومجموع 201 نقطة. وسلمت رئيسة لجنة المرأة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال فوزية حوباني الميداليات للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.

منافستان اليوم

تختتم منافسات البطولة اليوم الثلاثاء بإقامة منافسات وزن +81 كجم في فئة السيدات عند الساعة الـ11 صباحاً، فيما سيكون مسك الختام بخوض الرباعين منافسات وزن +102 كجم.