الأولى

نورة العمرو عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      11 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

انتخب مجلس حقوق الإنسان اليوم مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو عضوًا في اللجنة الاستشارية.

ويأتي هذا الفوز امتدادًا لدور المملكة الريادي في إطار المجتمع الدولي، ونتيجةً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تهدف إلى دعم أبناء وبنات هذا الوطن، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الدكتورة العمرو عضو في مجلس هيئة حقوق الإنسان، وعضو فريق الحوار المشترك بين المملكة وبين الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وحاصلة على الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.

كما أن اللجنة الاستشارية هي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مؤلفة من (18) خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وهي بمثابة هيئة فكر ومشورة تعمل بتوجيه من المجلس.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *