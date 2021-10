فيراتي يحدد فريقه القادم بعد مغادرة باريس

قال متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ماركو فيراتي (28 عامًا) إنه يوّد العودة إلى فريقه القديم بيسكارا الإيطالي.

وعقد اللاعب الدولي الإيطالي مقابلة خاصة مع موقع “France Info” الفرنسي تحدث خلالها عن مسيرته وأبرز الأحداث والمحطات.

فيراتي كان قد انتقل من بيسكارا الإيطالي عام 2012 إلى باريس سان جيرمان، ويلعب حاليًا الموسم الـ9 تواليًا مع البي إس جي.

وقال فيراتي في حديثه: “عندما أغادر باريس سان جيرمان، سأعود وألعب مع فريقي القديم بيسكارا”.

يضيف: “لديّ عائلة وأصدقاء في بيسكارا، أحب البحر والجبال هناك، لكن لا يزال لديّ عقد مع باريس حاليًا”.

لعب فيراتي 78 مباراة مع بيسكارا بين عامي 2008 و2012 قبل أن يرحل إلى باريس، ويبدو أنه يريد الاعتزال من حيث بدأ مسيرته.

The making of Marco Verratti: the Pescara years https://t.co/X4wx5hfzwS pic.twitter.com/XoRtH1mWvs

— The Football Pink (@TheFootballPink) April 13, 2017